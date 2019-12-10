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Правительство отказалось обсуждать четырехдневную рабочую неделю 

Ura.Ru 1 час назад
Введение в России четырехдневной рабочей недели отложено на неопределенный срок. Вопрос должны были рассмотреть в ноябре на заседаниях рабочих групп трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, однако на его обсуждение не нашлось времени.
В секретариате РТК «Известиям» рассказали, что вопрос по изменению рабочей недели не успели рассмотреть из-за высокой загруженности рабочих групп. «Новая дата консультаций не назначена — она будет определена с учетом готовности социальных партнеров», — отметили в РТК.
Специалисты в области трудовых отношений предполагают, что в итоге чиновники откажутся от идеи с четырехдневкой, поскольку стало очевидно, что в ближайшие годы воплотить идею в жизнь без экономических потерь невозможно. «Это задача не сегодняшнего дня. Более того, для ее решения пока нет реальных предпосылок вроде прорывного роста производительности или роботизации большинства предприятий», — считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.
Идею о четырехдневной рабочей неделе выдвинул летом премьер-министр Дмитрий медведев. При этом он отметил, что это не должно привести к снижению заработной платы, напоминает «Национальная служба новостей». Вопрос было поручено изучить Министерству труда, однако там однозначной оценки не сделали: с одной стороны в ведомстве отметили, что может вырасти производительность, у россиян будет больше времени на личную жизнь, а с другой — посчитали, что есть риск повышения издержек и, следовательно, себестоимости продукции.
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Комментарии 6 
Теги:
Общество , Видео , Четырехдневная рабочая неделя , Татьяна Голикова , Александр Щербаков , Минтруд , РАНХиГС , газета "Известия"
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