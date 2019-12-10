Правительство отказалось обсуждать четырехдневную рабочую неделю

Введение в России четырехдневной рабочей недели отложено на неопределенный срок. Вопрос должны были рассмотреть в ноябре на заседаниях рабочих групп трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой , однако на его обсуждение не нашлось времени.

В секретариате РТК «Известиям» рассказали, что вопрос по изменению рабочей недели не успели рассмотреть из-за высокой загруженности рабочих групп. «Новая дата консультаций не назначена — она будет определена с учетом готовности социальных партнеров», — отметили в РТК.

Александр Щербаков. Специалисты в области трудовых отношений предполагают, что в итоге чиновники откажутся от идеи с четырехдневкой, поскольку стало очевидно, что в ближайшие годы воплотить идею в жизнь без экономических потерь невозможно. «Это задача не сегодняшнего дня. Более того, для ее решения пока нет реальных предпосылок вроде прорывного роста производительности или роботизации большинства предприятий», — считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС