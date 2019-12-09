Поклонская оценила позицию бывшего мужа о домашнем насилии

Поклонская прокомментировала колонку бывшего мужа в газете ВЗГЛЯД

«Я не из тех женщин, которые нападают на мужей, этого, конечно же, не было, но у него богатый опыт до меня — сколько-то там браков», — сказала Поклонская в интервью изданию Wonderzine.

При этом интервьюер, задавая вопрос, утверждала, что Соловьев выступил «яростным противником» закона и якобы написал, что «это женщины применяют насилие, все зло от них, а не от мужчин».

Однако в колонке он выразился несколько иначе.

«Поэтому нельзя неоправданно заужать тему домашнего насилия, а, говоря о жертвах, подразумевать только женщин. А дети, а представители старшего поколения? Да и мужчины у нас тоже гибнут, к сожалению», — писал Соловьев.

Продолжая тему взаимоотношений в семье, Поклонская призвала женщин не заблуждаться.

«Если молоденькая девушка встречает опытного мужчину лет на двадцать старше и думает: вот теперь я буду как за каменной стеной — это не стопроцентная гарантия, что теперь она будет за каменной стеной, не обманывайте себя, женщины. И если женщина думает, что ее избранник — доктор каких-то наук, ученый, профессор, интеллигентнейший человек — может быть абсолютно всякое, чего вы не ожидаете от доктора наук и тому подобное», — сказала она.

«Мы с мужем очень мало пробыли вместе, слава богу, меньше года. Желаю ему успехов на том поприще, которое он сейчас пытается для себя активно завоевать», — заключила депутат.

В настоящее время в России обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия.

Ранее Иван Соловьев написал колонку для газеты ВЗГЛЯД, где рассказал, к чему может привести принятие закона о домашнем насилии.