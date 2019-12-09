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Запашный об Уткине: какой поединок, что он несет? 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Запашный об Уткине: какой поединок, что он несет?
Фото: РИА Новости
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заподозрил журналиста Василия Уткина в желании «хайпануть» на противостоянии с ним. Такое мнение он высказал «Чемпионату», комментируя предложение Уткина организовать благотворительный аукцион за право подраться с ним.
«Какой поединок? Что он несёт? За этим всем просто стоит большое желание хайпануть, чтобы федеральные СМИ вспомнили про Уткина», — сказал Запашный.
Он отметил, что давно знаком с Уткиным и считает, что вместо оскорблений в интернете тот мог бы позвонить ему и высказать свою позицию.
Словесная дуэль Запашного и Уткина началась с заявления дрессировщика о том, что он «ввел бы ОМОН и покрошил» болельщиков, которые оскорбляли нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу. Уткин в ответ назвал Запашного живодером, а его слова — признаком дегенеративного ума. После этого Уткин сообщил, что Запашный предложил ему поговорить по душам, и написал, что говорить с дрессировщиком ему не о чем. Он также предложил продать право «подраться с Запашным» на аукционе и предположил, что желающие найдутся.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Другое , Василий Уткин , Эдгард Запашный , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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