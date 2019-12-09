Запашный об Уткине: какой поединок, что он несет?

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заподозрил журналиста Василия Уткина в желании «хайпануть» на противостоянии с ним. Такое мнение он высказал «Чемпионату», комментируя предложение Уткина организовать благотворительный аукцион за право подраться с ним.

«Какой поединок? Что он несёт? За этим всем просто стоит большое желание хайпануть, чтобы федеральные СМИ вспомнили про Уткина», — сказал Запашный.

Он отметил, что давно знаком с Уткиным и считает, что вместо оскорблений в интернете тот мог бы позвонить ему и высказать свою позицию.