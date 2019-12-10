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МИД предупредил россиян о мошенничествах с визой на Шри-Ланку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Россиянам рассказали о мошенничестве с визой на Шри-Ланку
Фото: РИА Новости
МИД России предупредил граждан страны о случаях мошенничества во время оформления электронных виз на Шри-Ланку.
«Обращаем внимание на участившиеся случаи использования мошенниками неофициальных веб-сайтов для оформления въезжающим в Шри-Ланку туристам электронных виз (Electronic Travel Authorization — ETA) и взимания значительно увеличенных сборов. Для оформления въездных документов туристам рекомендуется использовать государственный интернет-ресурс www.eta.gov.lk», — сообщил консульский департамент ведомства в Facebook.
В июле Банк России обнаружил новый способ мошенничества с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
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Теги:
Общество , Другое , протесты Франция , пенсионная реформа , Протесты в России , МИД , Центральный банк России
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