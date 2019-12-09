Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Ближний Восток
Украинцы в Париже разорвали флаг России
Украинцы в Париже разорвали флаг России
В мире
Путин проводит встречу с Меркель
Путин проводит встречу с Меркель
Политика
Расчеты «Искандеров» подняли по тревоге
Расчеты «Искандеров» подняли по тревоге
Армия

Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения в 2020 году 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Подписано постановление о переписи населения
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на ее проведение превысят 30 млрд рублей. Об этом глава кабмина сообщил на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"У нас предстоит Всероссийская перепись населения, я подписал решение о ее проведении. Это постановление об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году", — заявил премьер.
По словам Медведева, на проведение переписи будет выделено более 30 млрд рублей, перепись пройдет с 1 по 31 октября будущего года. В отдаленных и труднодоступных регионах период прохождения переписи увеличен — процесс начнется с 1 апреля и будет продолжаться до 20 декабря.
Ответственным за перепись является Росстат. При этом Росреестр должен представить необходимые картографические материалы, а безопасность обеспечивает МВД. Предварительные итоги переписи ожидаются в апреле 2021 года, окончательные — в 2022 году.
"Полученные результаты должны позволить повысить эффективность государственной политики, управленческих решений, начиная от экономики и заканчивая, конечно, социальными программами, социальными решениями", — заключил Медведев.
Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, в ней будут задействованы все регионы РФ. Общий бюджет Всероссийской переписи населения 2020 года составит 33 млрд рублей, из которых 6,7 млрд рублей пойдут на обеспечение планшетов, с помощью которых будет проводиться перепись.
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
ТАСС: последние новости
Музей "Исаакиевский собор" обновил рекорд посещаемости Музей "Исаакиевский собор" обновил рекорд посещаемости Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" 2019 года стала представительница ЮАР Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" 2019 года стала представительница ЮАР Житель Санкт-Петербурга выставил на Avito монету за 1 млрд рублей Житель Санкт-Петербурга выставил на Avito монету за 1 млрд рублей
Комментарии 
Теги:
Общество , Дмитрий Медведев , Росстат , МВД , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии 1342
Украинцы в Париже разорвали флаг России
Украинцы в Париже разорвали флаг России 653
Путин проводит встречу с Меркель
Путин проводит встречу с Меркель 4
Расчеты «Искандеров» подняли по тревоге
Расчеты «Искандеров» подняли по тревоге
Ритуальное убийство: брат жестоко расправился с сестрой
Ритуальное убийство: брат жестоко расправился с сестрой 7
Видео
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
00:24
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
В мире Европа
Путин прибыл в Париж
Путин прибыл в Париж
Политика
Украинцы в Париже разорвали флаг России
00:57
Украинцы в Париже разорвали флаг России
В мире
Определена «Мисс Вселенная 2019»
00:31
Определена «Мисс Вселенная 2019»
Общество Другое
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
00:31
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
Украина В мире
Сенцова «обидели» в Берлине
03:19
Сенцова «обидели» в Берлине
В мире
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
00:42
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение