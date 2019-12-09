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17 парков культуры благоустроили в Подмосковье 

РИАМО + ещё 2 2 часа назад
17 парков культуры благоустроили в Подмосковье
Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В Московской области завершили благоустройство 17 парков, в рамках работ установили входные группы, детские игровые площадки, ограждения, урны, лавочки, а также провели озеленение, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
На сегодняшний день в Подмосковье насчитывает 100 парков культуры и отдыха. С 2014 года их число увеличилось в четыре раза (в 2014 году было 25 парков). В регионе каждый год создаются новые парки культуры и отдыха и благоустраиваются существующие.
«В этом году в Подмосковье в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» благоустроено 17 парков культуры и отдыха», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Так, работы были проведены в парке «Скитские Пруды» Сергиево-Посадского городского округа, в парке на Заречной и Никольско-Архангельской улицах в Балашихе, в парке «Фабричный пруд» Реутова.
В парках устанавливали новые пирсы, обустроили зоны отдыха и площадки для выгула собак, приводили в порядок дорожно-тропиночные сети, создавали велодорожки.
«Парк «Серебряный» в Серебряных Прудах был создан по поручению губернатора на пустом месте, можно сказать в чистом поле», — отметил Хайкин.
В 2017 году здесь сделали пляж, установили детскую игровую площадку, сцену, сделали освещение и тропиночную сеть. В этом году в парке устроили велодорожки, установили современные системы оповещения, видеонаблюдения и освещения.
А на территории парка «Мечта» Наро-Фоминского округа в рамках благоустройства обустроили дополнительную площадку для спорта с тренажерами, расширили зону скейт-парка, создав полноценный роллердром.
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Теги:
Общество , Михаил Хайкин , Московская область
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