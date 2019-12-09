17 парков культуры благоустроили в Подмосковье

Московской области завершили благоустройство 17 парков, в рамках работ установили входные группы, детские игровые площадки, ограждения, урны, лавочки, а также провели озеленение, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывает 100 парков культуры и отдыха. С 2014 года их число увеличилось в четыре раза (в 2014 году было 25 парков). В регионе каждый год создаются новые парки культуры и отдыха и благоустраиваются существующие.

«В этом году в Подмосковье в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» благоустроено 17 парков культуры и отдыха», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, работы были проведены в парке «Скитские Пруды» Сергиево-Посадского городского округа, в парке на Заречной и Никольско-Архангельской улицах в Балашихе, в парке «Фабричный пруд» Реутова.

В парках устанавливали новые пирсы, обустроили зоны отдыха и площадки для выгула собак, приводили в порядок дорожно-тропиночные сети, создавали велодорожки.

«Парк «Серебряный» в Серебряных Прудах был создан по поручению губернатора на пустом месте, можно сказать в чистом поле», — отметил Хайкин.

В 2017 году здесь сделали пляж, установили детскую игровую площадку, сцену, сделали освещение и тропиночную сеть. В этом году в парке устроили велодорожки, установили современные системы оповещения, видеонаблюдения и освещения.

А на территории парка «Мечта» Наро-Фоминского округа в рамках благоустройства обустроили дополнительную площадку для спорта с тренажерами, расширили зону скейт-парка, создав полноценный роллердром.