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Госдума приняла во II чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты 

ТАСС + ещё 42 1 час назад
Курилки вернут в аэропорты
Фото: Reuters
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.
В частности, предлагается "разрешить курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции", говорится в сопроводительных материалах.
Курилки могут быть организованы "в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений".
Выступая перед началом заседания, автор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что законопроект "призван вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курилки сейчас стихийно существуют в санитарных комнатах".
В настоящее время закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.
Законопроект после внесения в Госдуму вызвал широкую общественную дискуссию. В частности, против инициативы выступил Минздрав РФ, представители которого неизменно подчеркивают, что возвращение курительных комнат в аэропорты подвергнет воздействию табачного дыма некурящих людей, поскольку, по данным международных исследований, концентрация вредных веществ в воздухе помещений рядом с курилками в разы выше.
В ведомстве обращали внимание, например, что в аэропорту Шереметьево до демонтажа курилок "уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в четыре-шесть раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организации здравоохранения, а в самой курительной комнате — в 55 раз".
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Теги:
Общество , Законопроекты , Сергей Боярский , Минздрав РФ , ВОЗ , Госдума , Аэропорт Шереметьево
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