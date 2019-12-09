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Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной 2019» 

Вести.Ru + ещё 3 39 минут назад
Определена «Мисс Вселенная 2019»
Фото: EPA
Стало известно имя обладательницы титула "Мисс Вселенная 2019". Ей стала 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики. На родине она известна своей кампанией против гендерного неравенства.
68-й международный конкурс красоты завершился в американском штате Джорджия. В этом году на конкурсе не была представлена Россия. А все дело в том, что организаторы назвали дату и место проведения финала слишком поздно. Из-за этого обладательница титула "Мисс Россия-2019" Алина Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию, отмечает телеканал "Россия 24".
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