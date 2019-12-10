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Депутат-омич повесил на бомжей GPS-трекеры и нашел незаконную свалку 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 58 минут назад
Депутат дал бомжам GPS-трекеры для исследования свалок
Фото: Alexei Sazonov/AP
Депутат Омского Городского совета Дмитрий Петренко провел самостоятельное расследование, касающееся Ленинского полигона накопления и складирования отходов, который был официально законсервирован в 2015 году. Депутат выяснил, что свалка все еще действует и разрастается, а помогли ему выяснить это бездомные, оснащенные GPS-датчиками.
Сначала депутат пытался самостоятельно провести расследование, однако его обнаружила охрана и выгнала с территории полигона, пригрозив разбить камеру. Тогда Дмитрий Петренко решил действовать хитрее: он предложил нескольким бездомным, которые посещали свалку, несколько дней носить на себе GPS-трекеры.
Показания с приборов позволили составить карту активности бомжей на полигоне, пишет портал Omskinform. Полученные данные также показали, что свалка до сих пор функционирует и растет — на нее привозят мусор, а бездомные сортируют его и растаскивают для сдачи вторсырья за вознаграждение. Ленинский полигон отходов закрывали уже несколько раз, однако он открывался снова. При этом утверждается, что все экологические нормы по росту свали были превышены еще несколько лет назад.
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Теги:
Общество , Дмитрий Петренко
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