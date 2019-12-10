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Уже шесть российских регионов решили 31 декабря не работать 

BFM.RU + ещё 14 46 минут назад
Часть России решила не работать 31 декабря
Фото: depositphotos.com
Шесть регионов России перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года — 28 декабря. В частности, такое решение приняли власти Карачаево-Черкессии, Крыма, Ставрополья, Псковской, Томской и Кировской областей.
Все началось с идеи губернатора Томской области подарить женщинам-госслужащим выходной: мол, им еще салаты резать. Инициативу стали обсуждать по всей стране. Работодатели, опрошенные Business FM ранее, выступали против введения дополнительного выходного, но практически в один голос высказывались за перенос рабочего дня на последнюю субботу года. Потому что 28 декабря еще есть шанс заставить людей работать, а 31-го — нет. Говорит председатель крымского отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Олег Свешников, собственный бизнес которого связан со строительством.
— Давно надо узаконить то, что и так все делают. Все 31 декабря отдыхают уже, потому что у людей свои семейные заботы. Даже если кто-то работает — это максимум до обеда. Он по факту полурабочий день, если вообще не рабочий.
— По вашим ощущениям, по наблюдениям как у руководителя, последний продуктивный рабочий день в декабре — когда? Потому что конец декабря — это, как правило, уже какие-то полуформальные мероприятия, там коллеги друг с другом как-то что-то отмечают, друг друга поздравляют.
— Это все зависит от того, работаете ли вы с бюджетом или нет. Если вы работаете с бюджетом, то у вас работа до конца, пока вы не подпишите все формы и не получите все деньги. 30-е — вполне рабочий день, а поздравить партнеров по работе — это тоже работа.
У главы Агентства кадастра и технической инвентаризации объектов недвижимости Наталии Ашихминой из Кирова ситуация несколько иная: есть работа — все работают, но 31-го дел обычно уже нет, поэтому суббота 28-го — хороший вариант.
— Так как мы частная компания, в принципе, я 31 декабря всегда делаю выходным днем. Обычно уже все контракты закрыты, работы не так много, и можно себе это позволить. Возможно, еще и 30-го буду выводить, посмотрим по ситуации.
— А по вашим наблюдениям как руководителя, последний продуктивный день декабря — это примерно какой?
— Ну, это где-то число 27–28. Мы не банковская структура: после 27 декабря уже потока клиентов как такового нет.
Частный бизнес решает сам. Например, для ретейла закрыться 31-го — это потерять деньги. Ну, а чем больше бюджетников в предпраздничное время будут свободны, тем больше потенциальных клиентов, говорит директор псковского гипермаркета «Империал» Николай Рассадин:
Николай Рассадин директор псковского гипермаркета «Империал» «Да, 30-31 декабря — это как раз пик продаж, потому что кто-то приходит за тем, что не успел купить, кто-то приходит для того, чтобы купить какие-то подарки, какие-то продукты. У нас и продовольственные, и непродовольственные товары. Это такой достаточно насыщенный день для нас. Мы будем работать в любой день».
Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря на территории всей страны. Однако Минтруд объяснил, что реализовать это в уходящем году уже невозможно — только в следующем. Мэр Москвы Сергей Собянин также высказался по теме: 31 декабря 2019 года в столице будет рабочим.
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Теги:
Общество , Новости регионов , Крым наш , Календарь праздников , Сергей Собянин , Минтруд , Госдума , Business FM , Карачаево-Черкесская Республика
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