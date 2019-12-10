Часть России решила не работать 31 декабря

Уже шесть российских регионов решили 31 декабря не работать

Крыма, Шесть регионов России перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года — 28 декабря. В частности, такое решение приняли власти Карачаево-Черкессии Ставрополья , Псковской, Томской и Кировской областей.

Все началось с идеи губернатора Томской области подарить женщинам-госслужащим выходной: мол, им еще салаты резать. Инициативу стали обсуждать по всей стране. Работодатели, опрошенные Business FM ранее, выступали против введения дополнительного выходного, но практически в один голос высказывались за перенос рабочего дня на последнюю субботу года. Потому что 28 декабря еще есть шанс заставить людей работать, а 31-го — нет. Говорит председатель крымского отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Олег Свешников, собственный бизнес которого связан со строительством.

— Давно надо узаконить то, что и так все делают. Все 31 декабря отдыхают уже, потому что у людей свои семейные заботы. Даже если кто-то работает — это максимум до обеда. Он по факту полурабочий день, если вообще не рабочий.

— По вашим ощущениям, по наблюдениям как у руководителя, последний продуктивный рабочий день в декабре — когда? Потому что конец декабря — это, как правило, уже какие-то полуформальные мероприятия, там коллеги друг с другом как-то что-то отмечают, друг друга поздравляют.

— Это все зависит от того, работаете ли вы с бюджетом или нет. Если вы работаете с бюджетом, то у вас работа до конца, пока вы не подпишите все формы и не получите все деньги. 30-е — вполне рабочий день, а поздравить партнеров по работе — это тоже работа.

У главы Агентства кадастра и технической инвентаризации объектов недвижимости Наталии Ашихминой из Кирова ситуация несколько иная: есть работа — все работают, но 31-го дел обычно уже нет, поэтому суббота 28-го — хороший вариант.

— Так как мы частная компания, в принципе, я 31 декабря всегда делаю выходным днем. Обычно уже все контракты закрыты, работы не так много, и можно себе это позволить. Возможно, еще и 30-го буду выводить, посмотрим по ситуации.

— А по вашим наблюдениям как руководителя, последний продуктивный день декабря — это примерно какой?

— Ну, это где-то число 27–28. Мы не банковская структура: после 27 декабря уже потока клиентов как такового нет.

Частный бизнес решает сам. Например, для ретейла закрыться 31-го — это потерять деньги. Ну, а чем больше бюджетников в предпраздничное время будут свободны, тем больше потенциальных клиентов, говорит директор псковского гипермаркета «Империал» Николай Рассадин:

Николай Рассадин директор псковского гипермаркета «Империал» «Да, 30-31 декабря — это как раз пик продаж, потому что кто-то приходит за тем, что не успел купить, кто-то приходит для того, чтобы купить какие-то подарки, какие-то продукты. У нас и продовольственные, и непродовольственные товары. Это такой достаточно насыщенный день для нас. Мы будем работать в любой день».