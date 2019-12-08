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Еще один российский губернатор сделал 31 декабря выходным после опроса в сторис 

Lenta.ru 21 минуту назад
Еще один регион России отдохнет 31 декабря
Фото: РИА Новости
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников спросил своих подписчиков в Instagram, надо ли делать 31 декабря выходным днем, и, получив 92 процента положительных голосов, издал соответствующее распоряжение. Об этом сообщает «Псковское агентство информации».
«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к Наступающему Новому 2020 году!» — заявил губернатор.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил в Instagram о решении сделать 31 декабря в регионе выходным днем. Он выложил скриншот голосования в сторис на соответствующую тему, из которого следует, что данную идею поддержали 93 процента подписчиков.
«Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями», — написал он.
31 декабря сделали выходным в Крыму, а также в Кировской и Томской областях. В Кремле, комментируя предложение распространить такую практику на всю страну, заявили, что «надо работать».
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Теги:
Общество , Владимир Владимиров , Михаил Ведерников , Псковская Область
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