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В Екатеринбурге картины с обнажёнными женщинами заклеили стикерами 

News.ru + ещё 7 6 часов назад
Картины с обнажёнными женщинами заклеили стикерами
Фото: rus_crime_yekaterinburg/vk.com
В Екатеринбурге на выставке в галерее искусств художников заставили прикрыть стикирами картины с обнажёнными женщинами.
По словам художника Владимира Тузулукова, такая ситуация у него в первый раз за 20 лет.
В наше время пытаться что-то закрыть или урезать — это смешно, просто глупость, — сказал он.
Директор выставки Андрей Чайников отметил, что такое решение было принято поскольку выставка имеет возрастной ценз 0+ и от нескольких родителей поступили жалобы.
Арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов рассказал Znak.com, что накануне стикеры сняли.
Не знаю, почему устроители так решили. Возможно, они хотели перестраховаться, — сказал он.
Как писал NEWS.ru, новый откровенный календарь на 2020 год выпустит Набережночелнинский крановый завод. На страницах разместят эротические фотографии. Эта идея возникла у генерального директора предприятия после одной из рабочих поездок в Германию.
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Комментарии 23 
Теги:
Общество , Другое , Андрей Чайников , Екатеринбург
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