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Познер рассказал о «непатриотичной самоцензуре» журналистов в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Познер рассказал о «непатриотичной самоцензуре»
Фото: РИА Новости
Телеведущий и журналист Владимир Познер в свое книге «Испанская тетрадь» заявил о самоцензуре российских журналистов, в том числе среди студентов этого направления.
Отрывок из книги «Испанская тетрадь. Субъективный взгляд» публикует Forbes.
Познер в книге вспоминает о работе в США, когда профессор журналистики Фред Френдли собрал группу видных тележурналистов и задал им загадку: во время интервью министр обороны вашей страны выходит из кабинета, а на его столе остается забытым секретный документ, из которого следует, что через 10 дней ваша страна объявит войну другому государству. От журналистов он попросил ответить, как бы они поступили в такой ситуации.
«Нам потребовалось полминуты, чтобы сформулировать единогласный ответ: мы постараемся предать эту новость гласности. Когда я рассказываю эту историю студентам факультетов журналистики в России, ответ бывает совершенно иным. Чаще всего говорят, что предать эту информацию гласности непатриотично», — заявил Познер.
Он выразил сомнение, что это «непатриотично», так как не журналист должен решать, «какую новость следует сообщить, а какую нет».
«Патриотично ли принять решение о начале войны, не спросив нашего согласия? Мы готовы к тому, чтобы погибли наши отцы, мужья, братья, сыновья? Мы с этим согласны?» — задался вопросом Познер.
Также телеведущий привел практический пример самоцензуры.
«Когда 26 апреля 1986 года взорвался блок на Чернобыльской АЭС, когда радиоактивная пыль поплыла по воздуху, когда в Киеве первомайская демонстрация шла под радиоактивным дождем и СМИ молчали — это было патриотично?» — написал Познер.
Ранее Познер согласился с мнением комика Максима Галкина о цензуре на российском телевидении, заявив, что в России нет ни одного канала, где о политике можно говорить все.
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Комментарии 1 
Теги:
Общество , Владимир Познер , Максим Галкин , Forbes , США
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