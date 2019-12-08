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Ученый объянил депрессивность россиян 

Газета.Ru 27 минут назад
Объяснена депрессивность россиян
Фото: Depositphotos
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург отметил, что из-за дефицита витамина D россияне считают, что их жизнь тяжелее, чем есть на самом деле. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, из-за нехватки этого витамина люди быстрее впадают в депрессию.
"У нас более высокий уровень тревоги, мы более раздражительны и так далее. Для себя мы это объяснить не можем и думаем, что дело в том, что жизнь тяжелая, проблем много и начальник слишком много орет. Мы всякий раз находим объяснение для плохого настроения", — сказал Гинзбург.
Он отметил, что восполнить витамин D в организме можно при помощи употребления поливитаминных препаратов, а также продуктов, где он содержится.
Ученый уточнил, что в том числе, нужно принимать в пищу больше морской рыбы. Он подчеркнул, что как минимум необходимо употреблять три порции этого продукта в неделю.
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Теги:
Общество , Наука , Наука и техника , Михаил Гинзбург
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