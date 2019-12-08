Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина из-за Донбасса

Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев

Так он прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова , который предположил, что после саммита в "нормандском формате" может случиться как и прекращение внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны, так и его эскалация.

"Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", — написал Соловьев в своем телеграм-канале.

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.