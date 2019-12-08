Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия
Кадыров пригрозил "шайтанам" в Донбассе
Кадыров пригрозил "шайтанам" в Донбассе
Политика
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
Армия
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт
Шоу-бизнес

Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина из-за Донбасса 

РИА Новости + ещё 2 14 минут назад
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина
Фото: РИА Новости
Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Так он прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который предположил, что после саммита в "нормандском формате" может случиться как и прекращение внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны, так и его эскалация.
"Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", — написал Соловьев в своем телеграм-канале.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
Последние новости
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард" Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард" Час расплаты: под США задымилась долговая бомба Час расплаты: под США задымилась долговая бомба "Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести "Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
Комментарии 1 
Теги:
Общество , Политика , Украина , Алексей Данилов , Владимир Соловьев , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27 739
Кадыров пригрозил «шайтанам» в Донбассе
Кадыров пригрозил «шайтанам» в Донбассе 128
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше 649
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт 2
Кудрявцева расплакалась, узнав о судьбе дочери Милонова
Кудрявцева расплакалась, узнав о судьбе дочери Милонова 9
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
02:05
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире Конфликты
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
02:22
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия В мире
Россияне стали чаще умирать
00:27
Россияне стали чаще умирать
Общество
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
00:59
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
Шоу-бизнес Другое
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
01:14
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В мире Политика
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
01:29
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия Войска
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
01:01
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
В мире
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение