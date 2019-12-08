Кудрявцева расплакалась, узнав о судьбе дочери Милонова

Кудрявцева расплакалась, узнав о судьбе приёмной дочери Милонова

Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать слёз, узнав историю рождения приёмной дочери Виталия Милонова . Речь идёт о 5-летней Евдокии, которую мать через восемь часов после рождения оставила на скамейке в сквере в Москве

Милонов стал гостем очередного выпуска «Секрет на миллион» на телеканале НТВ , где речь зашла о его семье. Сейчас депутат воспитывает шестерых детей, трое из которых, включая Дуню, приёмные. Лера Кудрявцева попросила гостя назвать место, где родилась приёмная дочка, на что депутат отказался отвечать, объяснив, что это не самая лучшая часть биографии его дочери.

Однако, сюжет о ребёнке все-таки показали в студии. Малышку мать бросила через восемь часов после рождения, оставив его на скамейке в сквер. Милонов узнал об этом из выпуска новостей и забрал ребёнка в семью, удочерил девочку и дал ей свою фамилию.

Мать ребёнка — гражданка Узбекистана — работала в кафе охранником. Свою беременность она скрывала от коллег, никто не замечал живота, потому что женщина и так была полной. Когда наступили роды, работница пошла в туалет тут же в кафе, где и родила девочку. После этого с новорожденной малышкой она восемь часов каталась в общественном транспорте, пока не решила бросить её. А потом женщина как ни в чём не бывало пришла на работу.

Такого шокирующего ответа на свой вопрос ведущая Лера Кудрявцева, похоже, сама не ожидала. Она не смогла сдержать слёз и ей пришлось приложить все усилия, чтобы взять себя в руки и продолжить вести передачу. Волновался и находившийся в студии Милонов. Тем более, что до коварного ответа малышку Дуню позвали в студию.

Очаровательная девчушка охотно рассказывала, как занимается гимнастикой, ждёт дома папу, который «работает работу в Москве, а потом садится на самолёт и прилетает домой», и даже поделилась секретом, какой подарок ждёт от Деда Мороза в Новый год. Оказалось, это кукольный домик, узнав о чём папа выдохнул с облегчением: мол, хорошо, хоть не настоящий. За пару минут Кудрявцева прониклась к Дуне Милоновой симпатией, и тем больнее было ведущей узнать историю её судьбы.