Запашный объяснил призыв «покрошить» фанатов

Запашный объяснил призыв «покрошить и переломать» матерящихся фанатов

Пост он опубликовал в Instagram.

Запашный заявил, что в интервью, которое он дал изданию «Спорт день за днем», он разделил понятия «фанат-болельщик» и «ультрас». В отношении последних он и и предложил практиковать «жестокое обращение». Они, по мнению артиста, «крушат стадионы, угрожают жизни остальных болельщиков». Себя же Запашный назвал фанатом и большим поклонником футбола.

Интервью с дрессировщиком было опубликовано 6 декабря.

«Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали», — заявил Запашный, говоря о поведении некоторых фанатов.

В ответ на это болельщики московского «Спартака» вышли к стадиону «Открытие Арена» с баннером с цитатой из фильма «Ширли-мырли»:

«Я этого п****а в цирке видел. Он там тигров "дрессировал"».

Также они подали на Запашного заявление в СК.