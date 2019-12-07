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«Толстый монстр и хам»: Виталий Милонов высказался о Максиме Фадееве 

Вечерняя Москва 1 час назад
«Монстр и хам»: Милонов высказался о Фадееве
Фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Депутат Госдумы Виталий Милонов в передаче «Секрет на миллион» на НТВ нелицеприятно высказался о музыканте Максиме Фадеева. Он говорил о бывшей подопечной продюсера Ольге Серябкиной, которая, по его мнению, не должна была публично говорить о своем опыте близких отношениях с девушками и сказал несколько слов и в адрес Фадеева.
— Ольга Серябкина, безусловно, способный человек в шоу-бизнесе. Но говорить про свои однополые отношения публично непозволительно. Зачем нам это все вываливать? Девчонкам, которые ее слушают, но еще ума не набрались. Она продукт этого толстого монстра, Фадеева, ужасного совершенно. Он хам и конъюктурщик в нашем шоу-бизнесе, — сказал депутат.
Фадеев рассказал, за кого из артистов он пел сам
Милонов отметил, что на него часто подают в суд за его резкие высказывания, но только один раз депутат заплатил заявителю всего 25 рублей.
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Теги:
Общество , Максим Фадеев , Виталий Милонов , Госдума , НТВ
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