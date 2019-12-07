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Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию 

РИА Новости 1 час назад
Пожилым россиянам предложили стипендию
Фото: РИА Новости
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Параллельно региональные власти вместе с работодателями составляют списки самых востребованных профессий.
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Предполагается, что россиян старшего возраста будут учить по трем схемам. Первая модель — обучение по направлению от службы занятости. Вторая — обучение по направлению работодателей. Третий вариант — обучение с использованием инфраструктуры Союза "Ворлдскиллс Россия".
В первом и третьем случаях расходы может компенсировать бюджет: обучающие будут получать стипендию, как и обычные студенты.
До конца 2024 года по таким схемам планируется обучить более 450 тысяч человек.
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Теги:
Общество , Минтруд
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