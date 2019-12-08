Сотрудники ГИБДД в Новосибирске заправили автомобиль алкогольным напитком вместо омывающей жидкости. Видеозапись появилась у издания «Подъем».
«Так у нас живут мусора-мусоряцкие», — в шутку заявил один сотрудников ДПС. «Хотел на Новый год оставить, но работа важнее», — подчеркнул полицейский и залил виски в бак.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
«Возможно, видео — новогодняя шутка, а в бутылке не алкоголь», — цитирует пресс-секретаря Сиб.фм.