Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
Армия
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям
В мире
«Монстр и хам»: Милонов высказался о Фадееве
«Монстр и хам»: Милонов высказался о Фадееве
Общество
Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Нетаньяху
Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Нетаньяху
В мире

Российские полицейские залили в машину виски вместо омывающей жидкости. ВИДЕО 

Ura.Ru 27 минут назад
«Так у нас живут мусора-мусоряцкие»
Фото: URA.RU
Сотрудники ГИБДД в Новосибирске заправили автомобиль алкогольным напитком вместо омывающей жидкости. Видеозапись появилась у издания «Подъем».
«Так у нас живут мусора-мусоряцкие», — в шутку заявил один сотрудников ДПС. «Хотел на Новый год оставить, но работа важнее», — подчеркнул полицейский и залил виски в бак.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
«Возможно, видео — новогодняя шутка, а в бутылке не алкоголь», — цитирует пресс-секретаря Сиб.фм.
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
Ura.Ru: последние новости
Обнародован прогноз о сроках нового повышения пенсионного возраста в России Обнародован прогноз о сроках нового повышения пенсионного возраста в России На Украине считают, что Скабеева солгала о разговоре с Зеленским На Украине считают, что Скабеева солгала о разговоре с Зеленским Светлаков пошутил про совместный тур с Путиным. ВИДЕО Светлаков пошутил про совместный тур с Путиным. ВИДЕО 
Теги:
Общество , ГИБДД , МВД , Новосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше 32
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям 299
«Монстр и хам»: Милонов высказался о Фадееве
«Монстр и хам»: Милонов высказался о Фадееве 22
Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Нетаньяху
Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Нетаньяху 17
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео 523
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
02:05
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире Конфликты
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
02:22
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия В мире
Россияне стали чаще умирать
00:27
Россияне стали чаще умирать
Общество
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
00:59
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
Шоу-бизнес Другое
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
01:14
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В мире Политика
Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
01:29
Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия Войска
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
01:01
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
В мире
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение