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Новая жертва «Крота»: скончался известный ученый 

Рамблер 48 минут назад
Новая жертва «Крота»: скончался известный ученый
Фото: Mash
Математик Олег Ивашев-Мусатов скончался после отравления жидкостью для прочистки труб «Крот». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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15 ноября 91-летний ученый был госпитализирован в реанимацию Института скорой помощи имени Склифосовского. Врачи три недели боролись за его жизнь, но спасти ученого не удалось.
Олег Ивашев-Мусатов — доцент, заслуженный преподаватель МГУ им. Ломоносова, лауреат премии Ломоносова за педагогическую деятельность, автор учебных пособий для школьников и студентов.
Напомним, что в июне жидкостью для прочистки труб «Крот» отравился продюсер Бари Алибасов. Он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Бари Алибасов , МГУ
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