Новая жертва «Крота»: скончался известный ученый

Математик Олег Ивашев-Мусатов скончался после отравления жидкостью для прочистки труб «Крот». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

15 ноября 91-летний ученый был госпитализирован в реанимацию Института скорой помощи имени Склифосовского. Врачи три недели боролись за его жизнь, но спасти ученого не удалось.

Олег Ивашев-Мусатов — доцент, заслуженный преподаватель МГУ им. Ломоносова, лауреат премии Ломоносова за педагогическую деятельность, автор учебных пособий для школьников и студентов.

Напомним, что в июне жидкостью для прочистки труб «Крот» отравился продюсер Бари Алибасов. Он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника.