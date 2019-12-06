Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за деньги РФ

Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за российские деньги

Почти треть украинских граждан считает, что основным стимулом ополченцев Донбасса для борьбы является зарабатывание денег. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии.

Почти 29 процентов украинцев полагают, что «сепаратисты» получают деньги из России , которая якобы платит участникам боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса. Другие из предложенных вариантов украинцы выбирали реже.

Так, 17 процентов назвали целью ополченцев Донбасса объединение региона с Россией, 11 процентов — «стремление к перераспределению собственности в свою пользу». Почти 10 процентов украинцев считают, что жители Донбасса сопротивляются «навязыванию украинской идентичности».

Меньшее число респондентов полагает, что целью участия ополченцев в боевых действиях является «защита местного населения от угрозы уничтожения со стороны "бандеровцев"» (9,5 процента). Реставрацию советской системы в качестве цели борьбы ополченцев Донбасса назвали 3 процента украинцев. Еще 21 процент опрошенных затруднился ответить.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года во всех областях Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 процента.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.