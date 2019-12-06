Россиянке выдали пенсию печеньем

В Уфе пожилой женщине часть пенсии выдали печеньем

Уфе пожилой женщине выдали часть пенсии печеньем. Бабушка возмутилась, она хотела потратить пенсию так, как ей хочется, сладостей вместо денег ей совсем не хотелось. Пенсионерка пожаловалась своей дочери, что ей стало плохо и-за такой "заботы".

Бабушка возмутилась, она хотела потратить пенсию так, как ей хочется, сладостей вместо денег ей совсем не хотелось. Пенсионерка пожаловалась своей дочери, что ей стало плохо и-за такой "заботы".

Доставку пенсии бабушке осуществляют сотрудники "Почты России" . Почтальон принес бабушке 13 тысяч рублей деньгами, а оставшиеся 127 рублей выдал печеньем.