Россиянке выдали пенсию печеньем

В Уфе пожилой женщине выдали часть пенсии печеньем. Бабушка возмутилась, она хотела потратить пенсию так, как ей хочется, сладостей вместо денег ей совсем не хотелось. Пенсионерка пожаловалась своей дочери, что ей стало плохо и-за такой "заботы".
Бабушка возмутилась, она хотела потратить пенсию так, как ей хочется, сладостей вместо денег ей совсем не хотелось. Пенсионерка пожаловалась своей дочери, что ей стало плохо и-за такой "заботы".
Доставку пенсии бабушке осуществляют сотрудники "Почты России". Почтальон принес бабушке 13 тысяч рублей деньгами, а оставшиеся 127 рублей выдал печеньем.
Дочь позвонила на горячую линию Пенсионного фонда РФ. В республиканском отделение ей ответили, что разбираться надо с почтой — сообщает UFA1.RU. По словам дочери пенсионерки, работникам "Почты России" якобы велели выдавать старикам небольшие суммы не деньками, а продуктами.