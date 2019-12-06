Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России
В мире
Франция и Германия объединились против России
Франция и Германия объединились против России
В мире
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Армия

Руководство московского роддома № 27 уволено после жалоб пациентов 

ТАСС + ещё 7 6 часов назад
Руководство московского роддома уволено в полном составе
Фото: ТАСС
Департамент здравоохранения Москвы после многочисленных жалоб пациентов расформировал руководство роддома № 27 имени Спасокукоцкого, сообщается на официальном сайте департамента.
Недавно в ряде соцсетей широкое обсуждение получила публикация одной из матерей, рожавшей в этом роддоме. По словам женщины, несмотря отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями из-за серии врачебных ошибок, включая передозировку обезболивающими и применение ряда агрессивных тактик, включая выдавливание, вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть, он выжил, но остался инвалидом.
"Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что по результатам внутренней служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля, связанных с многочисленными обращениями пациентов в отношении деятельности родильного дома "Городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого" принято решение об увольнении заведующей филиалом родильного дома Сармосян Марины Арамаисовны, а также об увольнении заведующих всех отделений роддома", — сообщается на сайте.
В ноябре текущего года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что столичный роддом № 27 получил высокий статус "Больницы, доброжелательной к ребенку". Его присваивают ВОЗ и ЮНИСЕФ. Статус подтверждает, что в медицинском учреждении созданы условия, максимально эффективно поддерживающие грудное вскармливание ребенка. Статус "Больницы, доброжелательной к ребенку" имеют 10 московских роддомов, летом текущего года его впервые получила детская поликлиника.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
ТАСС: последние новости
Власти в Ленобласти соберут комиссию по этике из-за ролика с матерящейся чиновницей Власти в Ленобласти соберут комиссию по этике из-за ролика с матерящейся чиновницей В Приморском крае нашли убитым краснокнижного амурского тигренка В Приморском крае нашли убитым краснокнижного амурского тигренка Сванидзе назвал приговор Егору Жукову оправдательным Сванидзе назвал приговор Егору Жукову оправдательным
Комментарии 1 
Теги:
Общество , Сергей Собянин , ВОЗ , ЮНИСЕФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 81
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России 262
Франция и Германия объединились против России
Франция и Германия объединились против России 181
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт 984
Мужчина пригласил женщину на свидание и показал ей труп
Мужчина пригласил женщину на свидание и показал ей труп 12
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
Совет Европы принял решение по России
00:43
Совет Европы принял решение по России
В мире
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
02:39
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение