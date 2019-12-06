Руководство московского роддома уволено в полном составе

Руководство московского роддома № 27 уволено после жалоб пациентов

Департамент здравоохранения Москвы после многочисленных жалоб пациентов расформировал руководство роддома № 27 имени Спасокукоцкого, сообщается на официальном сайте департамента.

Недавно в ряде соцсетей широкое обсуждение получила публикация одной из матерей, рожавшей в этом роддоме. По словам женщины, несмотря отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями из-за серии врачебных ошибок, включая передозировку обезболивающими и применение ряда агрессивных тактик, включая выдавливание, вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть, он выжил, но остался инвалидом.

"Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что по результатам внутренней служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля, связанных с многочисленными обращениями пациентов в отношении деятельности родильного дома "Городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого" принято решение об увольнении заведующей филиалом родильного дома Сармосян Марины Арамаисовны, а также об увольнении заведующих всех отделений роддома", — сообщается на сайте.