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В Нижнем Новгороде в 2020 году проведут форум «Среда для жизни» 

ТАСС + ещё 6 7 часов назад
Форум «Среда для жизни» пройдет в Нижнем Новгороде в 2020 году
Фото: РИА Новости
Пятый форум "Среда для жизни" проведут в августе 2020 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ДОМ.РФ, который является организатором мероприятия.
В ходе деловой программы форума обсуждаются приоритеты развития России до 2024 года, обозначенные в национальных проектах. Также организаторы форума ежегодно проводят фестиваль "Городские выходные" для жителей и гостей города.
"В 2021 году Нижний Новгород будет отмечать 800 лет со дня основания, и проведение форума накануне такой важной даты даст новый стимул к развитию, который поможет раскрыть не только деловой, но и туристический потенциал города", — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.
В 2019 году форум прошел в Великом Новгороде и собрал около 900 участников из 69 регионов страны в рамках деловой программы. Форум также посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Ранее "Среду для жизни" организовывали на площадках Калининграда, Саратова и Иннополиса (Татарстан).
Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно в разных городах. Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами мероприятия выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, ТАСС и Агентство стратегических инициатив.
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Теги:
Общество , Дмитрий Медведев , Александр Плутник , Агентство стратегических инициатив , Правительство РФ , Минстрой , ИТАР-ТАСС
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