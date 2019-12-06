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В России легализовали одну из древнейших профессий 

Lenta.ru
В России вступил в силу профессиональный стандарт риелтора — специалиста по операциям с недвижимостью. Соответствующий приказ Министерства труда и соцзащиты поступил в распоряжение «Ленты.ру».
Теперь права, обязанности и компетенции риелтора официально закреплены в законодательстве. Для работы в данной сфере достаточно среднего образования, однако не реже чем раз в два года рекомендуется проходить программу повышения квалификации по соответствующему направлению.
Риелтор имеет право на вспомогательную деятельность при оказании услуг по реализации объектов недвижимости (например, заключение договоров), консультировать по вопросам использования маткапитала или ипотеки для улучшения жилищных условий, а также руководить агентством и аттестовывать его работников.
Эксперт по недвижимости должен знать отраслевое законодательство, уметь устраивать презентации и рекламировать объекты, правильно оценивать их, рассчитывать бюджет сделки по запросу клиента и информировать его по всем вопросам, разбираться в технической документации и другое.
Особое внимание в документе уделяется этической стороне профессии. Риелтору необходимо соблюдать конфиденциальность сделки, не дискредитировать репутацию коллег и не использовать методы недобросовестной конкуренции. Запрещается вводить клиента в заблуждение, использовать его некомпетентность или состояние здоровья с целью извлечения выгоды. Также нельзя скрывать или игнорировать достоверные сведения о реальной стоимости объекта недвижимости.
В ноябре этого года был вынесен приговор 57-летнему участнику банды лжериелторов. Его признали виновным в мошенничестве, хищении имущества и убийствах. Преступная группа действовала в 2013-2018 годах на территории Московской и Тверской областей.
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Теги:
Общество , Видео , Минтруд , Lenta.ru
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