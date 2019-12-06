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Какой сегодня праздник: 6 декабря 

Рамблер 39 минут назад
Какой сегодня праздник: 6 декабря
Фото: РИА Новости
6 декабря в православном календаре — день памяти Александра Невского. Об этом сообщает «Спутник».
Александр Невский — князь новгородский, великий князь киевский и владимирский. Он жил в 13 веке, прославился как талантливый полководец, а святым был признан в 16-м за то, что в 14-м его мощи были найдены нетленными, а в 15-м явился людям в виде небесного видения. Кроме того, имеются рассказы о чудесных исцелениях людей, молившихся у гроба Александра Невского. Ныне его мощи находятся в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, а их части — в Успенском соборе во Владимире и храме Александра Невского в столице Болгарии Софии.
6 декабря — день погребения Александра Невского во Владимире. Также этот день в церковном календаре — день памяти святителей епископа Иконийского Амфилохия, епископа Акрагантийского Григория и епископа Воронежского Митрофана (Макария).
Кроме того, 6 декабря отмечается День независимости Финляндии, День сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы Министерства внутренних дел России и День работников Министерства связи и информационных технологий Азербайджана.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Александр Невский , МВД
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