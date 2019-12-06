Какой сегодня праздник: 6 декабря

Александр Невский — князь новгородский, великий князь киевский и владимирский. Он жил в 13 веке, прославился как талантливый полководец, а святым был признан в 16-м за то, что в 14-м его мощи были найдены нетленными, а в 15-м явился людям в виде небесного видения. Кроме того, имеются рассказы о чудесных исцелениях людей, молившихся у гроба Александра Невского. Ныне его мощи находятся в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, а их части — в Успенском соборе во Владимире и храме Александра Невского в столице Болгарии Софии.

6 декабря — день погребения Александра Невского во Владимире. Также этот день в церковном календаре — день памяти святителей епископа Иконийского Амфилохия, епископа Акрагантийского Григория и епископа Воронежского Митрофана (Макария).