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В Крыму приостановили работу парка львов «Тайган» 

RT на русском 1 час назад
В Крыму приостановили работу парка львов «Тайган»
Фото: РИА Новости
Белогорский районный суд принял решение о приостановке работы парка львов «Тайган» в Крыму на 30 суток, сообщает «Крыминформ».
Как заявил председатель республиканского комитета ветеринарии Валерий Иванов, это связано с систематическими нарушениями законодательства.
По его словам, используются корма с истёкшим сроком годности — говядина без кости, которая поступила из Краснодарского края.
Ранее RIA56 сообщало, что заповедники Оренбургской области и Хакасии договорились о научно-техническом сотрудничестве по сохранению лошади Пржевальского.
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Теги:
Общество , Валерий Иванов , Крыминформ , Республика Крым
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