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Порнозвезда стала художницей и пожалела 

Рамблер 1 час назад
Порнозвезда стала художницей и пожалела
Фото: «Мэш»
Порноактриса Лола Тейлор стала художницей, создала картинку и была обвинена в пропаганде нацизма. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Лола Тейлор — звезда порнофильмов, а с недавних пор еще и художница. Критики определяют ее стиль как наивное искусство, а ряд пользователей социальных сетей — как пропаганду нацизма.
Не так давно Тейлор опубликовала снимок, на котором запечатлена со своей последней картиной в руках. Та представляет собой совмещенные флаги Советского Союза и Третьего рейха и совмещенных военных в форме этих государств.
Некоторые подписчики сочли эту работу художницы пропагандой нацизма. Более того, кто-то даже заявил об этом в правоохранительные органы. Теперь в этой связи артистке грозит штраф, а также изъятие картины. Впрочем, последнее грозит тому, кто эту картину успел приобрести.
«И вообще она (картина. — Прим. ред.) была не про зиг хайль, а про двуличие человека», — отмечает «Мэш».
В ноябре, как сообщал «Рамблер», другая порноактриса, Ангелина Дорошенкова, обвинила певца Богдана Титомира в избиении. По словам девушки, на вечеринке у общих друзей Титомир стал домогаться к ней, получил отказ, оскорбил ее и несколько раз ударил — по голове и в живот.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Богдан Титомир , МВД
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