Опубликован чарт самых популярных песен 2019 года

«Комсомольская правда» опубликовал а список самых подслушиваемых композиций по итогам 2019 года по версии сервиса Яндекс. Музыка. Триумфатором стал Тима Белорусских: сразу три его композиции попали в чарт.

Самой популярной песней уходящего года стала композиция «Life», которую исполняет Zivert. Еще одна песня начинающей российской певицы «Зелёный волны» расположилась на восьмой строчке списка.

Тима Белорусских представлен в чарте сразу тремя композициями: «Незабудка» взяла серебро, «Витаминка» оказалась на пятой строчке, «Мокрые кроссы» — на девятой.

Третье место у Artik & Asti за песню «Грустный дэнс». Единственный иностранный исполнитель в чарте — американка Billie Eilish. Она была удостоена четвертого места за хит «Bad guy».