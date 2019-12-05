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Опубликован чарт самых популярных песен 2019 года 

Рамблер 37 минут назад
Опубликован чарт самых популярных песен 2019 года
Фото: РИА Новости
«Комсомольская правда» опубликовала список самых подслушиваемых композиций по итогам 2019 года по версии сервиса Яндекс. Музыка. Триумфатором стал Тима Белорусских: сразу три его композиции попали в чарт.
Самой популярной песней уходящего года стала композиция «Life», которую исполняет Zivert. Еще одна песня начинающей российской певицы «Зелёный волны» расположилась на восьмой строчке списка.
Тима Белорусских представлен в чарте сразу тремя композициями: «Незабудка» взяла серебро, «Витаминка» оказалась на пятой строчке, «Мокрые кроссы» — на девятой.
Третье место у Artik & Asti за песню «Грустный дэнс». Единственный иностранный исполнитель в чарте — американка Billie Eilish. Она была удостоена четвертого места за хит «Bad guy».
Артур Пирожков попал в чарт благодаря песне «Зацепила». Юморист расположился на шестой строчке хит-парада. Седьмое место у дуэта HammAli & Navai с композицией «Девочка-война». Замыкает список Дима Билан, который в 2019 году поразил слушателей песней «Молния».
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Комментарии 1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Артур Пирожков , Дима Билан , Комсомольская правда
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