На Украине считают, что Скабеева солгала о разговоре с Зеленским

Российская телеведущая Ольга Скабеева разговаривала не с украинским лидером Владимиром Зеленским , а с пранкером, выдавшим себя за него. Такое мнение высказал бывший замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Я очень мало верю в то, что этот реальный разговор состоялся. Я знаю, как происходит коммуникация президента Украины с внешним миром. Поверьте, так, чтобы работники телеканала напрямую дозвонились до президента — это практически невозможно», — рассказал украинский экс-чиновник в эфире ObozTV.

Тука полагает, что разговор Скабеевой с Зеленским попросту не мог состояться.

«Когда в студии говорят — сейчас мы поговорим с президентом Украины, это очень похоже на розыгрыш. Какова была цель этого розыгрыша — не знаю, пранкеров хватает, голос у президента Зеленского достаточно характерный, его скопировать и подделать не нужно большого мастерства», — отметил он.

Тука полагает, что российские телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов с помощью этой истории попытались дискредитировать Зеленского.

Между тем, российский журналист Олег Кашин уверен, что Скабеева общалась именно с Зеленским.

«А с кем еще она говорила, если не с Зеленским?» — отметил он в ходе стрима на своем youtube-канале.

Ранее Скабеева сообщила о том, что она поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистка рассказала в эфире программы «60 минут» на федеральном телеканале «Россия 1». В эфире передачи была опубликована запись разговора Скабеевой с украинским лидером. Зеленский ответил на звонок, но не стал отвечать на вопросы журналистки, объяснив, что находится на совещании, напоминает агентство Nation News. Скабеева добавила, что Зеленский в рамках короткого разговора показал себя как «страшно деликатный и тактичный» человек. «И да, очень приятный в общении», — считает телеведущая.