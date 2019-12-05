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Общество

На Украине считают, что Скабеева солгала о разговоре с Зеленским 

Ura.Ru 39 минут назад
Российская телеведущая Ольга Скабеева разговаривала не с украинским лидером Владимиром Зеленским, а с пранкером, выдавшим себя за него. Такое мнение высказал бывший замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
«Я очень мало верю в то, что этот реальный разговор состоялся. Я знаю, как происходит коммуникация президента Украины с внешним миром. Поверьте, так, чтобы работники телеканала напрямую дозвонились до президента — это практически невозможно», — рассказал украинский экс-чиновник в эфире ObozTV.
Тука полагает, что разговор Скабеевой с Зеленским попросту не мог состояться.
«Когда в студии говорят — сейчас мы поговорим с президентом Украины, это очень похоже на розыгрыш. Какова была цель этого розыгрыша — не знаю, пранкеров хватает, голос у президента Зеленского достаточно характерный, его скопировать и подделать не нужно большого мастерства», — отметил он.
Тука полагает, что российские телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов с помощью этой истории попытались дискредитировать Зеленского.
Между тем, российский журналист Олег Кашин уверен, что Скабеева общалась именно с Зеленским.
«А с кем еще она говорила, если не с Зеленским?» — отметил он в ходе стрима на своем youtube-канале.
Ранее Скабеева сообщила о том, что она поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистка рассказала в эфире программы «60 минут» на федеральном телеканале «Россия 1». В эфире передачи была опубликована запись разговора Скабеевой с украинским лидером. Зеленский ответил на звонок, но не стал отвечать на вопросы журналистки, объяснив, что находится на совещании, напоминает агентство Nation News. Скабеева добавила, что Зеленский в рамках короткого разговора показал себя как «страшно деликатный и тактичный» человек. «И да, очень приятный в общении», — считает телеведущая.
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Комментарии 11 
Теги:
Общество , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , Олег Кашин , Евгений Попов
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