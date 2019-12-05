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Бутина пообещала приготовить для США «наш ответ Чемберлену» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Бутина пообещала США «наш ответ Чемберлену»
Фото: РИА Новости
Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США и вернулась в Россию после 18-месячного заключения, собирается подготовить юридический ответ Вашингтону по своему делу.
«Я пока не хотела бы оглашать те планы, которые у меня есть в отношении юридических встречных шагов к Соединенным Штатам. Однако просто так я этого не оставлю. Я постараюсь дать «наш ответ Чемберлену» в ближайшее время», — передает ее слова радио «Спутник».
Она рассказала, что в США ей приезжать запретили.
«Когда меня депортировали, меня уведомили, что я не могу вернуться в США, ибо мое преступление «совершено против морально-нравственных устоев страны». Тот опыт, который я там прошла, был достаточно травматичным для меня и для моей семьи», — сказала Бутина.
Россиянка рассказала, что планирует вернуться на Алтай, а свои поездки ограничит пока территорией России.
Официально въезд в США для нее закрыт на десять лет, при этом, по словам Бутиной, все документы, полученные ей при депортации, имеют отметку, что въезд закрыт навсегда.
Между тем, в конце ноября сообщалось, что Бутина просит суд отклонитьсвою апелляцию на постановление нижестоящей инстанции, приговорившей ее к 18 месяцам тюремного заключения.
Она вернулась в Россию после 18-месячного заключения в американской тюрьме 26 октября. США осудили ее за якобы сговор с целью работы на иностранное правительство на 1,5 года.
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Теги:
Общество , Мария Бутина , США
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