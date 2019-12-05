Российским пенсионерам повысят цифровую грамотность

России разработают программы по развитию цифровой грамотности для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Как уточнила исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО Светлана Малкарова ГУУ, им будет предложен образовательный контент «на темы обучения основам работы с компьютером и смартфоном, защиты от мошенников и киберугроз при совершении электронных платежей». Специалисты планируют создать пошаговые курсы, с помощью которых взрослый человек сможет преодолеть эти барьеры без помощи внуков или преподавателей.

Россия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года планирует увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.