Еще в одном регионе России 31 декабря объявили выходным

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В Крыму 31 декабря объявили выходным днем 

ТАСС + ещё 12 37 минут назад
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Фото: ТАСС
Власти Крыма объявили среду, 31 декабря выходным днем, рабочий день в республике переносится на субботу, 28 декабря, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.
"31 декабря в Крыму будет выходным днем, суббота, 28 декабря — рабочим. Только что подписал соответствующий указ", — написал Аксенов. "Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами. Это особенно важно для наших женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка", — добавил Аксенов.
Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В Роструде отмечали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
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Теги:
Общество , Игорь Лебедев , Сергей Аксенов , Сергей Леонов , Максим Топилин , Минтруд , Госдума , Совет Федерации , ЛДПР , Роструд , Республика Крым
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