Медведев предупредил о последствиях протестных акций

Премьер подчеркнул, что заявлять о своем мнении — «абсолютно нормально», однако это нужно делать в порядке, предусмотренном законодательством.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что заявлять о своем мнении нужно в соответствии с законодательствам, комментируя протестные акции на улицах Москвы . В ином случае это может стать причиной «очень опасных ситуаций», отметил он.

По словам главы кабмина, очевидно, что определенные настроения в обществе «что-то создает».

«Я, конечно, следил за тем, как события развиваются. Очевидно, что там, наверное, есть какие-то издержки и в работе правоохранительной системы, их нужно учитывать, каким-то образом что-то менять», — сказал Медведев в совместном интервью российским телеканалам.

Он подчеркнул, что заявлять о своем мнении — «абсолютно нормально», однако это нужно делать в порядке, предусмотренном законодательством.

«Закон нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему», — добавил премьер.

Медведев дает итоговое интервью, оно проходит в обновленном формате. В ходе беседы были затронуты такие темы, как экономика, социальная политика, национальные проекты и межгосударственные отношения.