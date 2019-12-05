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Медведев предупредил о последствиях протестных акций 

ТК «Звезда» + ещё 8 2 часа назад
Медведев предупредил о последствиях протестных акций
Фото: РИА Новости
Премьер подчеркнул, что заявлять о своем мнении — «абсолютно нормально», однако это нужно делать в порядке, предусмотренном законодательством.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что заявлять о своем мнении нужно в соответствии с законодательствам, комментируя протестные акции на улицах Москвы. В ином случае это может стать причиной «очень опасных ситуаций», отметил он.
По словам главы кабмина, очевидно, что определенные настроения в обществе «что-то создает».
«Я, конечно, следил за тем, как события развиваются. Очевидно, что там, наверное, есть какие-то издержки и в работе правоохранительной системы, их нужно учитывать, каким-то образом что-то менять», — сказал Медведев в совместном интервью российским телеканалам.
Он подчеркнул, что заявлять о своем мнении — «абсолютно нормально», однако это нужно делать в порядке, предусмотренном законодательством.
«Закон нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему», — добавил премьер.
Медведев дает итоговое интервью, оно проходит в обновленном формате. В ходе беседы были затронуты такие темы, как экономика, социальная политика, национальные проекты и межгосударственные отношения.
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Комментарии 2 
Теги:
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Москва
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