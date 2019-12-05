Медведев заявил об угрозе «беспощадного бунта» в России

Отсутствие законодательного регулирования выражения протестных настроений на улицах может привести к «бунту беспомощному и беспощадному». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале правительства России

«Можно заявить о своем мнении, но это нужно делать по закону», — пояснил он.

В то же время глава правительства признал существование издержек в работе правоохранительной системы. По его словам, необходимо проанализировать ситуацию с несанкционированными акциями протеста, волна которых прошла этим летом в Москве.