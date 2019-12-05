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Медведев рассказал о первой интересной книге в своей жизни 

ТАСС 1 час назад
Медведев рассказал о любимой книге
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал об интересе к чтению электронных книг и первой интересной книге в своей жизни. Об этом сообщил в четверг Медведев в интервью российским телеканалам.
"Книжки надо читать. Самое главное, чтобы их хотелось читать. Я был обычным ребенок. Научился читать года в два. Читал я книги только, если заставляли родители — что-то полистаешь. Первое ощущение, что это так интересно у меня было, когда я читал известное произведение Жюля Верна "Дети капитана Гранта". Это, по сути, стало первой книжкой, которая меня увлекла", — сказал Медведев.
Он посоветовал читать классику и современных писателей в любом возрасте.
"Книги — это особая история. Читать нужно классику и современных писателей в любом возрасте. … Каждый должен найти свою первую книгу, а как читать — не имеет значения. Я, например, читаю электронные книги. Там есть плюс, там можно сразу читать пять книг. А для того, чтобы взять пять книг в командировку, их нужно взять с собой", — пояснил премьер-министр.
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Теги:
Общество , Дмитрий Медведев , Жюль Верн
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