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Раскрыты причины ностальгии россиян по СССР 

Lenta.ru + ещё 6 36 минут назад
Раскрыты причины ностальгии россиян по СССР
Фото: РИА Новости
Желание части россиян «вернуться» в СССР объясняется особенностью человеческой памяти и идеализацией советского периода. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам, трансляция которого доступна на Youtube.
Старшие поколения помнят только самое лучшее из периода своей молодости, пояснил Медведев.
«Человеческая память так устроена, что, если не отбрасывать плохие вещи, человек не сможет жить, его разорвет», — сказал политик, констатировав, что наблюдается идеализация того времени.
Кроме того, люди читают воспоминания, «проникнутые определенным романтизмом», отметил Медведев.
По мнению премьера, в Советском Союзе было много хорошего, многие вещи были устроены «по-своему рационально». Он привел в пример систему образования и социальные гарантии. Но идеализировать их не надо, считает Медведев.
«Вот вы сказали про систему здравоохранения. Да, она была бесплатная. Но вопрос в том, какая. Я помню медосмотры в школе, они заключались в том, что мне мерили вес и рост», — вспомнил глава правительства.
В целом, по мнению Медеведева, не стоит идеализировать Советский Союз, это было очень сложное государство.
«Вот та молодежь, которая говорит "хотим там очутиться". Где очутиться, у пустой полки в магазине или в очереди за сапогами? Это даже представить себе люди не могут. Но ведь ничего не было практически, даже в таком городе, как Ленинград», — напомнил премьер-министр.
По его мнению, абсолютное большинство современных молодых людей в СССР просто не смогли бы жить, им было бы там крайне неуютно.
«Да и вообще, вернуться в прошлое невозможно. Надо смотреть вперед», — заявил Медведев, добавив при этом, что и зачеркивать прошлое нельзя.
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Теги:
Общество , Другое , Дмитрий Медведев
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