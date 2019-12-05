В российских сосисках нашли подорожник

Эксперты «Росконтроля» проверили молочные сосиски популярных брендов и обнаружили ряд нарушений в рецептуре, хранении и изготовлении. Об этом говорится на сайте «Росконтроля».

Согласно сообщению, экспертизу прошли сосиски под марками: «Клинский», «Дымов», «Велком», «Мясной дом Бородина», «Малаховский», «Окраина», «Ближние горки».

В ходе проверки выяснилось, что в сосисках «Малаховский» и «Окраина» превышен допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. Это значит, что, если съесть такой продукт без термической обработки, то можно отравиться, отметили эксперты.

Кроме того в сосисках «Велком» и «Малаховский» при проведении экспертизы была обнаружена клетчатка подорожника и пшеничная. А в сосисках под брендом «Малаховский» найдена свиная шкурка.

«По результатам экспертизы образцы «Малаховский» и «Окраина» добавлены в черный список «Росконтроля». «Клинский», «Велком», «Мясной дом Бородина», «Ближние горки» попали в список товаров с замечаниями. И только молочные сосиски «Дымов» могут быть рекомендованы к покупке», — отмечается в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее россияне, принявшие участие в опросе компании Nielsen, заявили, что готовы потратить на покупку продуктов для новогоднего стола в среднем десять тысяч рублей.