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В российских сосисках нашли подорожник 

Рамблер 1 час назад
В российских сосисках нашли подорожник
Фото: РИА Новости
Эксперты «Росконтроля» проверили молочные сосиски популярных брендов и обнаружили ряд нарушений в рецептуре, хранении и изготовлении. Об этом говорится на сайте «Росконтроля».
Согласно сообщению, экспертизу прошли сосиски под марками: «Клинский», «Дымов», «Велком», «Мясной дом Бородина», «Малаховский», «Окраина», «Ближние горки».
В ходе проверки выяснилось, что в сосисках «Малаховский» и «Окраина» превышен допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. Это значит, что, если съесть такой продукт без термической обработки, то можно отравиться, отметили эксперты.
Кроме того в сосисках «Велком» и «Малаховский» при проведении экспертизы была обнаружена клетчатка подорожника и пшеничная. А в сосисках под брендом «Малаховский» найдена свиная шкурка.
«По результатам экспертизы образцы «Малаховский» и «Окраина» добавлены в черный список «Росконтроля». «Клинский», «Велком», «Мясной дом Бородина», «Ближние горки» попали в список товаров с замечаниями. И только молочные сосиски «Дымов» могут быть рекомендованы к покупке», — отмечается в сообщении.
«Рамблер» писал, что ранее россияне, принявшие участие в опросе компании Nielsen, заявили, что готовы потратить на покупку продуктов для новогоднего стола в среднем десять тысяч рублей.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество
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