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Медведев вспомнил 90-е 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Медведев вспомнил 90-е
Фото: РИА Новости
Жизнь в 1990-е годы в России была сложная, но это не значит, что «ничего интересного не происходило». Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам. Программа также доступна на YouTube-канале правительства России.
«Вернуться в прошлое невозможно.
Жизнь была сложная, много было всяких разных проблем. Были другие условия, работали другие люди. Страна жила тяжело… Но менять я ничего не стал бы. У меня вот в 95 году важное событие произошло, сын родился», — поделился глава правительства.
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Теги:
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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