Россиянин отсудил компенсацию за мат Шнурова

Житель Новосибирска Евгений Гуляев смог отсудить компенсацию после визита на концерт группы «Ленинград», сообщает РИА Новости.
Чувства мужчины задел тот факт, что на выступлении группы звучал мат. В результате он обратился с иском на лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова, а также организаторов выступления и хоккейный клуб, на арене которого проходил концерт.
Новосибирец потребовал в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч рублей, однако суд удовлетворил его требования частично, постановив выплатить истцу 6725 рублей.