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Россиянин отсудил компенсацию за мат на концерте «Ленинграда» 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 3 часа назад
Россиянин отсудил компенсацию за мат Шнурова
Фото: РИА Новости
Житель Новосибирска Евгений Гуляев смог отсудить компенсацию после визита на концерт группы «Ленинград», сообщает РИА Новости.
Чувства мужчины задел тот факт, что на выступлении группы звучал мат. В результате он обратился с иском на лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова, а также организаторов выступления и хоккейный клуб, на арене которого проходил концерт.
Новосибирец потребовал в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч рублей, однако суд удовлетворил его требования частично, постановив выплатить истцу 6725 рублей.
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Теги:
Общество , Евгений Гуляев , Сергей Шнуров , РИА Новости , Новосибирск
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