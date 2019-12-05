Названы лучшие места для встречи Нового года

Российские туристы перечислили наиболее подходящие страны для празднования Нового года. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, половина респондентов, как правило, выбирает теплые страны для отдыха на новогодних каникулах. В частности, самым популярным местом оказался Таиланд — поездки туда планировали 27,4 процента опрошенных. По их словам, эта страна «заряжает позитивными эмоциями и солнцем».

Не менее востребованными среди путешественников оказались Италия и Германия (по девять процентов), привлекающие необычными традициями, впечатлениями и дружелюбием местных жителей, а также Египет с теплым климатом и отличной погодой.

При этом молодые люди до 25 лет чаще выбирали европейские направления для январских поездок — Португалию, Францию, Чехию, а также Армению. Путешественники в возрасте от 25 до 40 лет в большей мере интересуются Таиландом, Вьетнамом и Италией, туристы от 40 до 60 лет — Таиландом, Германией, Египтом и Белоруссией, а россияне старше 60 лет — Великобританией, Австрией, Францией и Чехией.

Кроме того, больше половины (55,8 процента) участников опроса сообщили, что хотя бы раз в жизни встречали Новый год за границей и остались довольны своим выбором. Их, в частности, впечатлило гостеприимство той или иной страны и разнообразие праздничных мероприятий.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1440 пользователей сервиса.