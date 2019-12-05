Россияне назвали любимые новогодние фильмы

Любимым новогодним фильмом у россиян остается кинокартина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом свидетельствует опрос, проведенный «Кино Mail.ru».

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» был впервые показан по телевидению в 1976 году. С этого момента его традиционно показывают по всем каналам в новогоднюю ночь. Также в тройку лидеров вошли «Карнавальная ночь» и «Один дома».

В список любимых новогодних фильмов попали также «Чародеи» Константина Бромберга , «Реальная любовь» Ричарда Кертиса , «Один дома-2» Криса Коламбуса и другие. Современные российские кинокартины в рейтинг не вошли, пишет РИА Новости.