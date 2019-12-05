Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
"Отнимала много сил": россиянка убила дочь
"Отнимала много сил": россиянка убила дочь
Происшествия
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Общество

Россияне назвали любимые новогодние фильмы 

РИА «ФедералПресс» + ещё 4 2 часа назад
Россияне назвали любимые новогодние фильмы
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы"
Любимым новогодним фильмом у россиян остается кинокартина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом свидетельствует опрос, проведенный «Кино Mail.ru».
Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» был впервые показан по телевидению в 1976 году. С этого момента его традиционно показывают по всем каналам в новогоднюю ночь. Также в тройку лидеров вошли «Карнавальная ночь» и «Один дома».
В список любимых новогодних фильмов попали также «Чародеи» Константина Бромберга, «Реальная любовь» Ричарда Кертиса, «Один дома-2» Криса Коламбуса и другие. Современные российские кинокартины в рейтинг не вошли, пишет РИА Новости.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил украшать города только искусственными елками. Исключение может составлять только Главная елка страны.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ: появились подробности разговора Скабеевой и Зеленского СМИ: появились подробности разговора Скабеевой и Зеленского По Крымскому мосту проехали первые пассажирские поезда По Крымскому мосту проехали первые пассажирские поезда Познер признался в победе над раком Познер признался в победе над раком 
Теги:
Общество , Другое , Константин Бромберг , Эльдар Рязанов , Виталий Милонов , Ричард Кертис , Госдума , РИА Новости , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства 27
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером 82
«Отнимала много сил»: россиянка убила дочь
«Отнимала много сил»: россиянка убила дочь 57
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Убийство гражданина Грузии переросло в скандал в ЕС
Убийство гражданина Грузии переросло в скандал в ЕС 22
Видео
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть