Россияне назвали любимые новогодние фильмы 

Любимым новогодним фильмом у россиян остается кинокартина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом свидетельствует опрос, проведенный «Кино Mail.ru».
Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» был впервые показан по телевидению в 1976 году. С этого момента его традиционно показывают по всем каналам в новогоднюю ночь. Также в тройку лидеров вошли «Карнавальная ночь» и «Один дома».
В список любимых новогодних фильмов попали также «Чародеи» Константина Бромберга, «Реальная любовь» Ричарда Кертиса, «Один дома-2» Криса Коламбуса и другие. Современные российские кинокартины в рейтинг не вошли, пишет РИА Новости.
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