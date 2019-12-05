Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов

Оставшаяся без рук Грачева поддержала появление защитного ордера

Маргарита Грачева. Запрет домашним тиранам контактировать с их жертвами — эффективная мера профилактики домашнего насилия. Об этом «Парламентской газете» заявила

«Если бы она (такая мера, как защитный ордер. — Прим. ред.) появилась два года назад, то (это. — Прим. ред.), возможно, помогло бы в моей ситуации», — добавила она.

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Маргарита Грачева сообщила своему мужу Дмитрию о намерении развестись, а тот отвез ее в лес и несколько раз ударил топором по запястьям. Мужчина был посажен за это в тюрьму на 14 лет. Врачам удалось восстановить Грачевой одну из руку, а вторую ей заменил протез.

В конце ноября на сайте Совета федерации России был опубликован проект закона о профилактике домашнего насилия. Среди прочего он содержит положение о защитном ордере.

Предполагается, что таковой после установления факта совершения домашнего насилия будет выписывать полиция на срок до 30 дней. Домашний тиран будет поставлен на профилактический учет и контроль, ему будет запрещено предпринимать попытки выяснить место пребывания жертвы и контактировать с ней лично, по телефону или через интернет.