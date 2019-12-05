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Оставшаяся без рук Грачева поддержала появление защитного ордера 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Фото: VK.COM
Запрет домашним тиранам контактировать с их жертвами — эффективная мера профилактики домашнего насилия. Об этом «Парламентской газете» заявила Маргарита Грачева.
«Если бы она (такая мера, как защитный ордер. — Прим. ред.) появилась два года назад, то (это. — Прим. ред.), возможно, помогло бы в моей ситуации», — добавила она.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Маргарита Грачева сообщила своему мужу Дмитрию о намерении развестись, а тот отвез ее в лес и несколько раз ударил топором по запястьям. Мужчина был посажен за это в тюрьму на 14 лет. Врачам удалось восстановить Грачевой одну из руку, а вторую ей заменил протез.
В конце ноября на сайте Совета федерации России был опубликован проект закона о профилактике домашнего насилия. Среди прочего он содержит положение о защитном ордере.
Предполагается, что таковой после установления факта совершения домашнего насилия будет выписывать полиция на срок до 30 дней. Домашний тиран будет поставлен на профилактический учет и контроль, ему будет запрещено предпринимать попытки выяснить место пребывания жертвы и контактировать с ней лично, по телефону или через интернет.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Социология , Законопроекты , Маргарита Грачева , Совет Федерации , Парламентская газета
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