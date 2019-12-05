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Маргарита Грачёва предлагает надеть на семейных тиранов электронные браслеты 

Парламентская газета 1 час назад
Девушка без кистей предложила наказание для тиранов
Фото: VK.COM
Проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, опубликованный 29 ноября на сайте Совета Федерации, содержит важное положение о защитных предписаниях, запрещающих агрессору контактировать со своей жертвой. Эта мера может стать эффективной защитой против домашних тиранов, рассказала «Парламентской газете» Маргарита Грачёва, чей супруг из ревности отрезал девушке кисти рук.
«Защитный ордер — это эффективная мера. Если бы она появилась два года назад, то возможно, помогло бы в моей ситуации», — отметила Грачёва.
О её истории писали все СМИ: в декабре 2017 года Дмитрий Грачёв увёз свою жену Маргариту в лес в подмосковном Серпухове и отрубил ей кисти обеих рук. Расправа была спланирована заранее. Маргарита выжила — одну кисть удалось пришить, вторую заменили на бионический протез.
В проекте документа о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленном сенаторами и депутатами, предусматривается норма о защитном предписании, которое выписывает полицейский после установления факта совершения домашнего насилия. По этому документу агрессору может быть запрещено контактировать с жертвой лично, через Интернет или по телефону, а также предпринимать попытки выяснять её место пребывания. Предписание будет выдаваться на срок до 30 дней.
На этот период агрессора должны поставить на профилактический учёт и контроль — чтобы наблюдать за его поведением.
Если же защитное предписание, выданное полицией, на нарушителей не подействовало, у жертв домашнего насилия будет возможность обратиться в суд для получения судебного защитного предписания, которое выдаётся сроком до одного года. По нему могут в том числе обязать нарушителя пройти специализированную психологическую программу и покинуть жильё, где они живут вместе с жертвой.
«В будущем, что мне представляется более эффективным, стоит подумать о введении электронных браслетов для домашних тиранов — такая практика есть в ряде европейских стран, где агрессоров, нарушающих запрет, отслеживают по геолокации, — говорит Маргарита Грачёва. — Понятно, что сразу нельзя выделить огромные средства из бюджета на электронные браслеты, но это можно было бы сделать в перспективе».
Кроме того, девушка считает эффективным положение законопроекта о появлении в регионах кризисных центров, куда смогут обратиться жертвы домашнего насилия.
Понятно, что сразу нельзя выделить огромные средства из бюджета на электронные браслеты, но это можно было бы сделать в перспективе.
«Работа этих учреждений поможет жертвам насилия — причём не только женщинам, но и мужчинам, пенсионерам, которые также сталкиваются с подобными ситуациями. Сейчас такие центры есть в Москве и Санкт-Петербурге, но в глубинке жертвам домашнего насилия обратиться просто некуда. Ты можешь надеяться только на себя», — отметила Грачёва.
Она подчеркнула, что такие новеллы в законе могут помочь не допустить повторения ситуации, которая случилась в её семье.
К дискуссии о нормах опубликованного документа парламентарии приглашают всех, кто готов высказать конкретные предложения, — до 15 декабря свои замечания и инициативы к законопроекту может направить каждый россиянин.
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Теги:
Общество , Социология , Дмитрий Грачев , Маргарита Грачева , Совет Федерации , Парламентская газета , Серпухов
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