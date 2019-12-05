Девушка без кистей предложила наказание для тиранов

Маргарита Грачёва предлагает надеть на семейных тиранов электронные браслеты

Проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, опубликованный 29 ноября на сайте Совета Федерации , содержит важное положение о защитных предписаниях, запрещающих агрессору контактировать со своей жертвой. Эта мера может стать эффективной защитой против домашних тиранов, рассказала «Парламентской газете» Маргарита Грачёва , чей супруг из ревности отрезал девушке кисти рук.

«Защитный ордер — это эффективная мера. Если бы она появилась два года назад, то возможно, помогло бы в моей ситуации», — отметила Грачёва.

О её истории писали все СМИ: в декабре 2017 года Дмитрий Грачёв увёз свою жену Маргариту в лес в подмосковном Серпухове и отрубил ей кисти обеих рук. Расправа была спланирована заранее. Маргарита выжила — одну кисть удалось пришить, вторую заменили на бионический протез.

В проекте документа о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленном сенаторами и депутатами, предусматривается норма о защитном предписании, которое выписывает полицейский после установления факта совершения домашнего насилия. По этому документу агрессору может быть запрещено контактировать с жертвой лично, через Интернет или по телефону, а также предпринимать попытки выяснять её место пребывания. Предписание будет выдаваться на срок до 30 дней.

На этот период агрессора должны поставить на профилактический учёт и контроль — чтобы наблюдать за его поведением.

Если же защитное предписание, выданное полицией, на нарушителей не подействовало, у жертв домашнего насилия будет возможность обратиться в суд для получения судебного защитного предписания, которое выдаётся сроком до одного года. По нему могут в том числе обязать нарушителя пройти специализированную психологическую программу и покинуть жильё, где они живут вместе с жертвой.

«В будущем, что мне представляется более эффективным, стоит подумать о введении электронных браслетов для домашних тиранов — такая практика есть в ряде европейских стран, где агрессоров, нарушающих запрет, отслеживают по геолокации, — говорит Маргарита Грачёва. — Понятно, что сразу нельзя выделить огромные средства из бюджета на электронные браслеты, но это можно было бы сделать в перспективе».

Кроме того, девушка считает эффективным положение законопроекта о появлении в регионах кризисных центров, куда смогут обратиться жертвы домашнего насилия.

Понятно, что сразу нельзя выделить огромные средства из бюджета на электронные браслеты, но это можно было бы сделать в перспективе.

«Работа этих учреждений поможет жертвам насилия — причём не только женщинам, но и мужчинам, пенсионерам, которые также сталкиваются с подобными ситуациями. Сейчас такие центры есть в Москве и Санкт-Петербурге, но в глубинке жертвам домашнего насилия обратиться просто некуда. Ты можешь надеяться только на себя», — отметила Грачёва.

Она подчеркнула, что такие новеллы в законе могут помочь не допустить повторения ситуации, которая случилась в её семье.

К дискуссии о нормах опубликованного документа парламентарии приглашают всех, кто готов высказать конкретные предложения, — до 15 декабря свои замечания и инициативы к законопроекту может направить каждый россиянин.