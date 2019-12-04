Пельшу провели операцию на сердце

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«Я общаюсь с врачами»: Пельша спросили об операции на сердце 

Рамблер 1 час назад
Телеведущий и музыкант Валдим Пельш перенес операцию на сердце, сообщил телеграм-канал «112».
После экстренной госпитализации с жалобами на боль в груди Пельшу была проведена операция по стентированию сосудов сердца, утверждает «112».
Сам шоумен в комментарии изданию «Подъем» заявил, что проходит обследование в институте хирургии имени Вишневского. На просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о проведенной операции, Пельш ответил:
«Я не комментирую свои диагнозы и состояние здоровья. Я уже говорил, что прохожу плановое обследование, сейчас оно заканчивается. Я общаюсь с врачами».
Валдис Пельш родился в 1967 году в Риге, окончил философский факультет МГУ имени Ломоносова. Является одним из основателей группы «Несчастный случай». Известен как ведущий популярных программ на ТВ «Угадай мелодию», «Розыгрыш», «Русская рулетка».
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Валдис Пельш , МГУ
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