Пельшу провели операцию на сердце

«Я общаюсь с врачами»: Пельша спросили об операции на сердце

Телеведущий и музыкант Валдим Пельш перенес операцию на сердце, сообщил телеграм-канал «112».

После экстренной госпитализации с жалобами на боль в груди Пельшу была проведена операция по стентированию сосудов сердца, утверждает «112».

Сам шоумен в комментарии изданию «Подъем» заявил, что проходит обследование в институте хирургии имени Вишневского. На просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о проведенной операции, Пельш ответил:

«Я не комментирую свои диагнозы и состояние здоровья. Я уже говорил, что прохожу плановое обследование, сейчас оно заканчивается. Я общаюсь с врачами».