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Скворцова рассказала, что бросила фитнес спустя 1,5 месяца из-за плотного графика 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Скворцова объяснила, почему бросила фитнес
Фото: РИА Новости
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова призналась, что ходила на фитнес, однако из-за напряженного графика и нехватки времени оставила занятия через 1,5 месяца.
"У меня есть абонемент на фитнес. К сожалению, я могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без перерыва, и весь настрой несколько снизился", — сказала Скворцова.
При этом министр намерена вернуться к регулярной физической активности.
"К физической активности регулярной я обязательно вернусь. Я стараюсь это делать дома, но… может быть, не совсем достаточно", — добавила она.
Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен ко Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России — 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году.
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Теги:
Общество , Вероника Скворцова
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