Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела

Зеленский отказался говорить со Скабеевой по телефону и повесил трубку

Скабеева извинилась перед украинским лидером в начале разговора за то, что отвлекла его от работы.

«Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось», — отметил Зеленский.

Так как ведущая звонила не по чрезвычайному поводу, разговор с ней он продолжать не стал.

«Извините, продолжу общение со своими коллегами», — добавил он. Скабеева в ответ заметила, что редакция канала «не может прорваться через его пресс-службу», и попросила «уделить внимание», но глава государства повесил трубку.

Российская ведущая предлагала Зеленскому пообщаться и выражала готовность для этого приехать в Киев или встретиться на нейтральной территории. В пользу этого Скабеева упоминала то, что формат программы «60 минут» предполагает дискуссию.

Зеленский же ранее говорил, что не хотел бы общаться с российскими журналистами. Во время пресс-конференции 10 октября президент пояснил, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины». При этом он назвал намерение Скабеевой приехать на Украину «опасным».