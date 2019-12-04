Охранник клуба отказался помочь «толстой и уродливой» девушке

Вышибалу уволили из ночного клуба в Манчестере за хамство и отказ помочь посетительнице, которая боялась возвращаться домой без своих друзей. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, 19-летняя девушка вышла из клуба в поисках друзей, никого не нашла и собиралась зайти обратно, но охранники ее не пустили. Девушка объяснила, что хочет найти приятелей, чтобы не возвращаться домой в одиночестве. Охранники, по ее словам, рассмеялись в ответ и заявили, что ей нечего опасаться.

«Никто в здравом уме не изнасилует такую толстую и уродливую девушку», — заявил один из них.

В клубе сообщили, что разобрались в ситуации и решили уволить сотрудника, чье поведение оказалось «значительно ниже ожидаемого уровня». Клуб принес извинения всем посетителям, которых оскорбил охранник.

Как сообщал «Рамблер», ранее охранник одесского ночного клуба до смерти избил посетителя. 24-летний охранник поспорил с 36-летним мужчиной, ударил его по голове, после чего посетитель упал на тротуар. Мужчину доставили в реанимацию, но спасти его не удалось.