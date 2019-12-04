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Общество

Первые жители арт-поместья для инвалидов «Новые берега» под Пензой отметили новоселье 

ТАСС + ещё 2 4 декабря 2019
Под Пензой построили городок для инвалидов
Фото: ТАСС
Первая очередь первого в России арт-поместья "Новые берега", предназначенного для проживания и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья открылась в среду недалеко от Пензы. Жильцами первых двух домов стали 30 человек из разных регионов России, передает корреспондент ТАСС.
Проект представляет собой коттеджный поселок площадью 7,6 тыс. кв. м., в инфраструктуре которого учтены требования для проживания людей с инвалидностью. Он станет местом жительства, работы и самореализации людей с инвалидностью, а также семей, воспитывающих или усыновивших таких детей.
"Завершен первый этап уникального проекта. Все вы приобретаете не только новое жилье, но и новых друзей, новые условия для жизни, новые возможности себя реализовать. Важно, чтобы этот проект продолжался, был и второй, и третий этапы, я уверен, что они будут реализованы.
У меня самые теплые и положительные впечатления от увиденного, и то, что здесь делается, уверен, будет примером для других регионов, работа проделана очень качественно и с душой", — сказал на церемонии полномочный представитель президента РФ в Приволожском федеральном округе Игорь Комаров.
В поселке возведено семь жилых домов на 30 квартир, в которых смогут разместиться 120 человек, в два первых построенных дома уже заехали первые 30 человек с инвалидностью из Самарской, Воронежской, Пензенской областей, Вологды и Екатеринбурга. На территории также будут расположены неформальный образовательный центр, магазин, оздоровительный комплекс, мастерские, производственные площадки, кафе, кинотеатр, часовня и офисные здания, приспособленные для инвалидов, которые дадут 70 новых рабочих мест.
"Когда услышала от подруги об этом проекте, я поняла, что хочу сюда поехать и начать жить с чистого листа, научиться работать и найти себя. Мне здесь очень нравится, домашняя обстановка и хочется жить, не ощущая что ты инвалид", — сказала один из новоселов, художница из Екатеринбурга Наталья, которая из-за инвалидности вынуждена рисовать, держа кисти губами. В разговоре с полпредом она посетовала, что ей тяжело привезти свои работы из Екатеринбурга, на что Комаров выразил готовность помочь с этим вопросом.

Мини-городок для инвалидов

"Новые берега" станет первым в стране мини-городком для людей с инвалидностью, который, по замыслу авторов, станет многофункциональным центром доступной среды для отработки инклюзивный практик, местом неформального общения и обмена опытом специалистов по созданию городской безбарьерной среды. При его создании использовался опыт Австрии, Германии, Италии, Финляндии и США.
Проект реализован одной из ведущих в России общественно-церковных организаций сопровождаемого проживания "Квартал Луи" из Пензы, которая ранее создала проекты "Дом на Березовском" и "Дом Вероники", направленные на социализацию инвалидов, оставшихся без попечения родителей, их обучение и профессиональную ориентацию, создание комфортной среды и активное вовлечение в культурно-развлекательную жизнь города.
Как отметила руководитель и исполнительный директор проекта "Квартал Луи" Мария Львова-Белова, "в этом проекте объединились все — власть, церковь, бизнес, неравнодушные люди, СМИ, которые помогали в сборе средств". "И я очень хочу, чтобы это все было не зря. У нас уже есть половина жильцов следующего дома, открытие мы планируем на конец апреля — начало мая. Сейчас у нас в очереди стоит 89 человек из 19 регионов", — сказала она.
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Теги:
Общество , Игорь Комаров , ИТАР-ТАСС , Пенза
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